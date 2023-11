Il maltempo torna a colpire la penisola italiana con una nuova perturbazione in arrivo dall’Atlantico pronta ad abbattersi sul Nord del Paese. Si tratta della tempesta Ciaran che ha già fatto danni in Inghilterra, Francia, Spagna, Belgio e Olanda e che porta con sé temperature fredde e raffiche di vento oltre i 100 chilometri orari.

In Friuli e Veneto scatta l’allerta rossa

Il vasto e intenso sistema perturbato di origine atlantica, che sta interessando il nostro Paese con diffuse precipitazioni sulle regioni settentrionali e sull’alta Toscana, determinerà, a partire dalla serata di oggi, un deciso peggioramento delle condizioni meteorologiche su gran parte del Centro-Sud peninsulare. In tale contesto la ventilazione dai quadranti meridionali, già molto intensa al Centro-Nord, tenderà a rinforzare anche sulle regioni meridionali.

Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati – ha emesso un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse che integra ed estende il precedente. I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche che sono riportate, in una sintesi nazionale, nel bollettino nazionale di criticità e di allerta consultabile sul sito del Dipartimento.

In Veneto allerta rossa per criticità idrogeologica

Considerati i fenomeni meteorologici previsti sul Veneto, il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile regionale comunica che, per criticità idrogeologica, è stata dichiarata la fase operativa di “Allarme” (Rossa) dalle 14 di oggi fino alle 00 del 4 novembre nei bacini idrografici Vene-A Alto Piave (Bl), Vene H Piave Pedemontano , Vene B Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone, VENE-C Adige-Garda e Monti Lessini (Vr). Per la stessa criticità e negli stessi orari e stata dichiarata la fase operativa di “Preallarme” (Arancione) nei restanti bacini.

In Toscana allerta arancione

“Emessa allerta arancione su Toscana nord ovest per rischio idraulico e idrogeologico fino alla giornata di domani. Allerta arancione anche per mareggiate su costa centrale e Arcipelago (dalla mezzanotte fino alle 18 di domani) e per vento forte su costa, Alto Mugello e Valle del Reno (dalle 21 di oggi fino alle 15 di domani). Allerta gialla per temporali, rischio idrogeologico, vento forte e mareggiate sul resto della regione nella giornata di domani venerdì 3”. Lo comunica su Facebook il presidente della Regione Eugenio Giani.

Continua pioggia a Milano, prima stima danni è di 11mln

Il Nord dell’Italia è ancora nella morsa del maltempo con piogge e temporali che insisteranno sull’arco alpino almeno fino al weekend. Resta alta, a Milano, l’attenzione per il Seveso dopo l’esondazione dello scorso martedì, con una stima dei danni che secondo Confcommercio Milano è almeno di 11milioni di euro.

L’allerta resta di colore giallo anche per domani per criticità di piogge e temporali. Quasi per l’intera giornata, la pioggia non ha smesso di cadere, a tratti anche in maniera molto abbondante. Il cattivo tempo porterà con sé anche ulteriori abbassamenti di temperatura, con le prime nevicate attese sopra i 1.700 metri.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata