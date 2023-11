Le immagini postate dai residenti sui social network

Un forte nubifragio ha colpito la Toscana nella serata del 2 novembre. Criticità in particolare nella zona di Prato, dove è esondato il torrente Furba. Impressionanti le immagini postate dai residenti sui social network, che ritraggono un vero e proprio fiume di fango che trascina le auto per strada. Il sindaco di Prato, Matteo Biffoni, ha invitato i cittadini a non uscire di casa e a restare ai piani alti.

