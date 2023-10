I fatti risalgono allo scorso 5 ottobre

A Oppido Mamertina, in provincia di Reggio Calabria, è stato denunciato un 18enne per avere sparato in strada con una pistola a salve. La sera del 5 ottobre scorso una signora residente nel piccolo comune dell’hinterland di Reggio Calabria ha riferito ai carabinieri di aver visto, dal suo balcone, un uomo armato di pistola sparare almeno tre colpi. I militari della locale stazione, dopo aver analizzato le telecamere presenti, incrociando i dati con orari, testimonianze e quanto registrato nel sopralluogo, hanno notato un soggetto appena maggiorenne i cui movimenti e la cui presenza erano coerenti con i fatti avvenuti. Indentificato il soggetto, i carabinieri hanno perquisito la sua abitazione, rinvenendo gli abiti indossati la sera degli spari registrati dalle telecamere e una pistola a salve calibro 92, priva di tappo rosso. Il 18enne è stato quindi denunciato per esplosioni pericolose e porto e detenzione abusiva di armi.

