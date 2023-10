“Non abbiamo segnalazioni di numeri che facciano pensare all’emergenza come in estate ma teniamo sempre alta l’attenzione. Reggio Calabria, essendo una delle porte d’ingresso, sarà sicuramente oggetto di attenzione. Torneremo qui con il sottosegretario Ferro per dare un segnale forte di presenza e attenzione per questa terra e la Calabria”. Lo ha dichiarato il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi a Reggio Calabria in occasione della riunione del Comitato Ordine e sicurezza con la successiva firma del Protocollo d’intesa per la prevenzione e il contrasto dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nei lavori di realizzazione del “Museo del Mare”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata