Piogge forti con allerta arancione in Liguria, allerta meteo gialla in Campania

Problemi nel Nord Italia a causa del maltempo. Nel Piacentino questa mattina sono state evacuate diverse famiglie e sono stati chiusi i ponti di Ferriere, Ponte dell’Olio e Bettola. Il torrente Nure, che ha già passato il colmo di piena, oggi ha superato soglia 3. In via precauzionale, si sono preparati i volontari con i camion di sabbia e di sacchi nelle aree prestabilite adiacenti Piacenza. Il fiume Trebbia, che al momento è sotto il livello 2, non desta preoccupazione.

Crolla ponte nel Parmense

Il ponte di Ozzanello, frazione nel comune di Terenzo, in provincia di Parma, è parzialmente crollato a causa di una piena: la struttura si trova sul torrente Sporzana, che collega i territori dei comuni di Fornovo e di Terenzo. Secondo le prime ricostruzioni, un pilone del ponte avrebbe ceduto perché l’onda d’acqua avrebbe sovrastato la struttura nel momento di massima piena (anche adesso le onde starebbero erodendone la base). Resta chiuso, da almeno un’ora, il ponte sullo Sporzana nelle frazioni della Salita e di Respiccio.

Intanto, a fronte del massimo di piena del torrente Baganza, prevista per la tarda mattinata di oggi, in via precauzionale, a Parma, è stata disposta la chiusura del ponte dei Carrettieri, che verrà riaperto al diminuire della portata del torrente. Lo ha fatto sapere, con una nota, l’amministrazione comunale. Gli operatori della Protezione civile della città sono impegnati in operazioni di verifica delle strade in corrispondenza di piazzale Fiume, via Baganza, via Po e via Taro. Il Centro operativo comunale di Protezione civile è riunito per le valutazioni del caso; particolare attenzione è posta alle strutture socio sanitarie, scolastiche e sportive, oltre che agli alloggi popolari, situati in prossimità del torrente Baganza. Intanto, comunica l’Anas, a causa dell’innalzamento dei corsi d’acqua sono attive limitazioni temporanee al transito su alcuni tratti stradali in provincia di Parma e Piacenza. Le chiusure sono disposte in via precauzionale per garantire la sicurezza della circolazione in coordinamento con le Prefetture, le Forze dell’Ordine, la Protezione Civile e gli Enti competenti. La circolazione potrà essere ripristinata nelle prossime ore, compatibilmente con l’evoluzione delle condizioni meteo.

Allerta ‘Alfa’ in Alto Adige per rischio alluvioni

Confermato il livello di attenzione Alfa per le alluvioni, a seguito delle piogge attualmente in corso in Alto Adige. “Tutto l’Alto Adige è attualmente interessato da eventi precipitativi”, riassume il direttore dell’Agenzia per la Protezione civile Klaus Unterweger. Alla conferenza di valutazione di oggi è stato confermato il livello di attenzione Alfa. Domani a mezzogiorno è previsto un aggiornamento della situazione nel corso di una nuova conferenza di valutazione. “Il rapporto odierno sulla situazione di allerta registra una lieve variazione rispetto a quello precedente”, afferma Willigis Gallmetzer, direttore del Centro funzionale provinciale. Il rischio inondazioni indicato non è più a livello arancione su tutto il territorio, ma è stato aggiunto il rischio potenziale, moderato, di venti forti, sempre sul livello di allerta arancione, nei bacini meridionali di Val d’Ultimo e Val Passiria e nell’Alta Valle Isarco, per quanto riguarda le piene e i rischi idrogeologici.

Piogge forti in Liguria

“In Liguria abbiamo appena trascorso una nottata di lavoro soprattutto per alcuni interventi dei Vigili del Fuoco ma per fortuna le piogge di queste ultime ore non hanno messo in crisi il nostro territorio”. Così il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti e l’assessore alla Protezione Civile Giacomo Giampedrone facendo il punto sull’ondata di Maltempo che sta investendo la Liguria. “Le precipitazioni sono state forti ma per periodi abbastanza brevi – sottolineano- con un forte temporale ha interessato la città di Genova nelle prime ore della mattinata. Al momento è confermata l’allerta arancione per il proseguo della giornata anche nel levante ligure. Il nuovo bollettino sarà diramato da Arpal dopo mezzogiorno ma è ancora attesa una giornata fortemente perturbata e piovosa con possibili temporali forti e colpi di vento e quindi dobbiamo prestare massima prudenza senza abbassare la guardia”. Per forti venti e pioggia che stanno interessando il centro Levante resta l’allerta arancione in regione per temporali fino alle 20 di oggi, comunica l’Arpal.

“Per quanto riguarda i corsi d’acqua non si registrano particolari criticità – aggiunge l’assessore Giampedrone -. La sala operativa della nostra Protezione Civile è attiva e continueremo costantemente a monitorare l’evolversi della situazione per aggiornarvi in tempo reale”.Dai dati le precipitazioni hanno avuto localmente intensità fino a molto forte (18.6 mm in 15 minuti a Genova Fiumara, 61.4 mm/1h e 117.6 mm/3h a Rocca Sigillina).Sono stati registrati venti forti meridionali a Levante con raffiche fino a 91 km/h a Sori-Fontana Fresca, 77,40 km/h a Corniolo-Riomaggiore, 82,80 km/h a Torriglia-Garaventa e valori anche superiori nelle località in quota (107,2 km/h a Zignago-Casoni di Suvero).

Campania, allerta meteo gialla dalle 20

La Protezione civile della Campania ha emanato un nuovo avviso di allerta meteo di livello giallo per piogge e temporali valido dalle ore 20 di oggi, lunedì 30 ottobre, alle 20 di domani, martedì 31 ottobre, su tutto il territorio ad esclusione della zona 4 (Alta Irpinia e Sannio) e della zona 7 (Tanagro). Si prevedono precipitazioni a carattere di rovescio o temporale, venti localmente forti con raffiche da sud-est, mare agitato con possibili mareggiate lungo le coste esposte. I fenomeni temporaleschi saranno caratterizzati da rapidità di evoluzione e potranno essere accompagnati da fulmini e grandine.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata