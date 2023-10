Le immagini della manifestazione organizzata nella Capitale

Migliaia di persone hanno partecipato al corteo organizzato sabato 28 ottobre a Roma in solidarietà del popolo palestinese. I manifestanti in seguito si sono radunati in piazza San Giovanni dove al calar del sole hanno acceso le torce dei cellulari, i fumogeni e hanno sventolato la bandiera palestinese.

