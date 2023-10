Manifestante strappa bandiera Israele da sede Fao

E’ partito da Porta San Paolo al grido ‘Palestina libera!’ il corteo che oggi a Roma ha richiamato migliaia di persone per chiedere lo stop ai bombardamenti di Gaza. A promuoverlo realtà di movimento, centri sociali, collettivi e la comunità dei giovani palestinesi. La manifestazione è “per dire no al genocidio e al massacro del popolo palestinese. Anche il popolo palestinese ha il diritto in pace e sicurezza come tutti gli altri popoli del mondo”, ha spiegato Yousef Salman, presidente della Comunità palestinese di Roma. “Hamas – ha aggiunto Salman rispondendo alle domande dei cronisti – fa parte del popolo palestinese e in Israele oggi comandano degli estremisti centomila volte peggiori di Hamas. C’è un’occupazione che dura da più di 75 anni, non ce la facciamo più. Ci sono di più di un migliaio di risoluzioni dell’Onu mai state rispettate o applicate. La comunità internazionale è stata così incapace e impotente di imporre a Israele il rispetto delle sue risoluzioni e della legalità internazionale”.

Tensioni al corteo, quando uno dei manifestanti ha strappato la bandiera di Israele dalla sede della Fao, in viale Aventino, arrampicandosi sul cancello che circonda il palazzo. Dalle immagini si vedono poi due giovani manifestanti che, in segno di oltraggio, usano la bandiera israeliana per pulirsi le scarpe.

