E' successo in viale Aventino, dove si trova il palazzo dell'organizzazione delle Nazioni Unite

Tensioni al corteo pro Palestina a Roma. Uno dei manifestanti ha tolto la bandiera di Israele dalla sede della Fao (l’organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura) in viale Aventino, arrampicandosi sul cancello che circonda il palazzo. Dalle immagini si vedono poi due giovani che, in segno di oltraggio, usano la bandiera dello Stato ebraico per pulirsi le scarpe.

