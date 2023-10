Aveva una ferita da taglio alla gamba

Un uomo, del quale ancora non si conoscono le generalità, è stato trovato morto la notte scorsa a Massa (Massa Carrara), sulla spiaggia, nel tratto davanti a piazza Bad Kissingen. E’ stato un passante a notarlo. Sul posto sono intervenuti carabinieri, polizia, un’ambulanza e l’automedica, ma i sanitari non hanno potuto far altro che constatare la morte dell’uomo che, secondo quanto si apprende, aveva una ferita da taglio alla gamba.

