Ancora in accertamento le cause dell'accaduto

È finita con la sua auto elettrica una Audi Aq4 in una piscina ed è riuscita, da sola, a uscire dall’abitacolo, senza alcuna conseguenza. È accaduto stamani in via Asiago, a Conegliano Veneto, in provincia di Treviso. La donna al volante, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo dell’auto, ha ‘attraversato’ una siepe ed è finita all’interno della piscina all’interno di una abitazione privata. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco che hanno svuotato la piscina per recuperare il veicolo.

