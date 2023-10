Sul posto i mezzi di soccorso. Le code sono in diminuzione

Un camion, un autotreno con materiale ferroso, ha preso fuoco a seguito di un incidente all’altezza del km 74 dell’A14 Bologna-Taranto, rendendo necessaria la chiusura del tratto Forlì-Faenza, in direzione Bologna. Il camion si è ribaltato prima di incendiarsi, fortunatamente con nessuna conseguenza per l’autista. All’ interno del tratto chiuso restano da smaltire 2 km di coda, per quanto in diminuzione, sottolinea Autostrade, invitando chi viaggia verso Bologna a uscire a Cesena nord, per poi rientrare a Faenza attraverso la strada statale 9 via Emilia. Tutti i mezzi di soccorso si trovano sul luogo dell’ evento.

