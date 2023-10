È il risultato delle operazioni della Guardia di Finanza in un mese

Oltre 2000 medicinali di natura antidolorifica e antibiotica, nascosti nei bagagli di passeggeri in arrivo sul territorio nazionale, sono stati sequestrati all’aeroporto internazionale ‘G. Marconi’ di Bologna nel corso dell’ultimo mese dai funzionari dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli con i militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza.

In particolare, nei giorni scorsi, gli operanti hanno sottoposto a controllo doganale un cittadino ghanese in arrivo dal Paese di origine, che trasportava, nei bagagli che portava al seguito, oltre 500 medicinali privi delle idonee certificazioni sanitarie, nonché delle prescritte autorizzazioni ministeriali. L’introduzione di farmaci sul territorio nazionale senza le prescritte autorizzazioni dell’Aifa (Agenzia Italiana del Farmaco) è vietata; pertanto, tutti i prodotti rinvenuti sono stati sottoposti a sequestro con conseguente denuncia dei responsabili alla locale Procura della Repubblica per importazione di farmaci illegali. Il risultato si inserisce nel quadro delle attività di controllo svolte quotidianamente dai finanzieri e dai funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli all’interno degli spazi doganali, volte a garantire la tutela della salute pubblica messa a serio rischio da prodotti illegali meno costosi, ma spesso pericolosi o nocivi.

