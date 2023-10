A Gioiosa Marea alcune abitazioni e un villaggio turistico raggiunti dalle fiamme

Situazione incendi migliorata sabato mattina nel messinese, dopo una notte di lavoro per i vigili del fuoco. Sono 115 quelli impegnati nelle operazioni, 30 i mezzi di soccorso impiegati nei territori dove permangono criticità. A Gioiosa Marea, alcune abitazioni e un villaggio turistico sono stati raggiunti dalle fiamme, sono in fase di bonifica invece quelli a Condrò e San Pier Niceto. Villafranca Tirrena, Caronia, Tortorici, Capo D’Orlando, San Pietro Patti, Gualtieri Sicaminò sono le altre aree in provincia di Messina dove hanno operato le 24 squadre di vigili del fuoco.

