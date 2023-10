(LaPresse) Villafranca Tirrena, Sant’Agata, Tortorici, Capo D’Orlando, San Pietro Patti, Merì e Milazzo sono le aree in provincia di Messina dove 67 vigili del fuoco sono al lavoro con 22 mezzi per contrastare gli incendi alimentati dal forte vento di scirocco. Nella notte a Villafranca Tirrena sono state evacuate per precauzione alcune abitazioni lambite dagli incendi di vegetazione. Dall’alba è in volo un Canadair della flotta aerea del Corpo nazionale.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata