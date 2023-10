Il corteo è partito dalla stazione Centrale

Centinaia di persone in piazza a Milano per una manifestazione di solidarietà al popolo palestinese. Tante le bandiere sventolate al cielo e gli striscioni che chiedono di fermare il “genocidio a Gaza”. I manifestanti, che si sono radunati in stazione Centrale, marciano al grido di “Palestina libera” mentre Israele viene definita “criminale”.

