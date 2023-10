Il conducente del veicolo si è subito fermato

Una ragazza di 16 anni è morta venerdì mattina travolta da un’auto a Torino. L’incidente è avvenuto intorno alle 7 in corso Casale. Dopo l’investimento il conducente del veicolo si è subito fermato sul posto. Non è ancora chiaro se la ragazza sia stata travolta mentre attraversava le strisce pedonali o in un altro punto della strada. Sul posto la polizia municipale.

