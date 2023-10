La tragedia intorno alle 7 in corso Casale

Una ragazza di 16 anni è morta questa mattina travolta da un’auto a Torino. L’incidente è avvenuto intorno alle 7 in corso Casale. Dopo l’investimento il conducente del veicolo si è subito fermato sul posto. Non è ancora chiaro se la ragazza sia stata travolta mentre attraversava le strisce pedonali o in un altro punto della strada. Sul posto la polizia municipale.

Associazione Crescendo: “16enne investita su strada pericolosa”

“I nostri ragazzi condividono la criticità di questo attraversamento pedonale, che è mal segnalato. C’è un indicatore lampeggiante ma è poco visibile, stamattina era buio e pioveva ed era veramente molto poco visibile”. Così a LaPresse la segretaria dell’associazione Crescendo, Ludovica Mautino, che ha la sede nei pressi di dove questa mattina una 16enne è stata investita e uccisa a Torino in corso Casale. Crescendo si occupa di istruzione parentale. “La ragazza era nella comunità qui accanto”, spiega, “è un attraversamento veramente critico”.

