Gli operai degli stabilimenti: "Vogliamo risposte"

Un migliaio di lavoratori dell’ex Ilva sfilano in corteo nel centro di Roma. Gli operai chiedono al governo un confronto sulla situazione delle acciaierie che – denunciano – versano in una situazione ormai gravissima. “Oggi scioperiamo e manifestiamo per negoziare con il governo una soluzione che garantisca occupazione e produzione in Italia e ci aspettiamo delle risposte. L’ultima volta a Chigi ci hanno ascoltato ora vogliamo risposte, ha detto il leader della Fiom, Michele De Palma.

