Il magistrato: "Nostra legislazione non è più la migliore al mondo"

Il nuovo procuratore di Napoli Nicola Gratteri si è insediato oggi nel Palazzo di Giustizia ‘Alessandro Criscuolo’ del capoluogo campano. “Spero prestissimo, appena possibile, di concordare gli incontri con il presidente del Tribunale e i presidenti di sezione, con il presidente della Corte d’appello, il procuratore generale e l’avvocatura, per cercare di costruire assieme sinergie, per togliere animosità, se ci sono, e per andare più spediti a dare risposte di giustizia a migliaia di persone che sperano in noi come ultima spiaggia” ha detto Gratteri che al suo arrivo è stato accolto dalla presidente del Tribunale di Napoli, Elisabetta Garzo. Presente anche il procuratore nazionale antimafia Giovanni Melillo, che fino alla sua nomina a capo della Dna ha retto proprio le funzioni di procuratore a Napoli.

La legislazione antimafia italiana “non è più la migliore legislazione al mondo, perché cominciano ad esserci delle farraginosità che non hanno senso di esistere” ha detto Gratteri parlando al termine dell’udienza di immissione in possesso ed esercizio delle sue funzioni nel Palazzo di Giustizia partenopeo. “Si incomincia a mettere in discussione il 416 bis, le misure di prevenzione, quindi incomincerei a stare attenti a usare ancora questa espressione”, ha aggiunto Gratteri.

