Si scava nel cortile dell'ex hotel Astor

Per il terzo consecutivo i militari dello squadrone dei carabinieri ‘Cacciatori di Calabria’, reparto dotato di particolare capacit√† nell’individuazione di nascondigli o intercapedini all’interno di pareti, hanno passato al setaccio l’ex hotel Astor di via Maragliano a Firenze alla ricerca di tracce di Mia Kataleya Chicclo Alvarez, conosciuta come Kata, la bambina peruviana di 5 anni scomparsa dallo scorso 10 giugno, e delle possibili vie di fuga dei rapitori.Oggi vengono utilizzate delle ruspe per scavare nel cortile dell’ex hotel, dove Kata √® stata vista per l’ultima volta. L’ex albergo al momento della sparizione della bambina era occupato da oltre cento persone, soprattutto cittadini sudamericani e romeni. Circa una settimana dopo era stato sgomberato. Anche i genitori di Kata alcuni giorni fa, autorizzati dalla procura, hanno effettuato un sopralluogo nella struttura accompagnati dai loro legali e dai loro consulenti.

