Oggi è sciopero nazionale di 24 ore negli stabilimenti del gruppo

Un gruppo di lavoratori ex Ilva ha bloccato l’autostrada Roma-Napoli nei pressi del casello di Roma sud. La protesta contro il governo “che non mantiene le promesse”. Qualche momento di tensione con le forze dell’ordine intervenute sul posto. I lavoratori ex Ilva incroceranno le braccia oggi (venerdì 20 ottobre), e per 24 ore, in tutti gli stabilimenti del gruppo, da Taranto a Genova, da Novi Ligure a Racconigi. “Da decenni i lavoratori dell’Ex Ilva di Taranto sono costretti in un limbo dalle amministrazioni che si sono succedute in acciaieria e dai governi del nostro Paese – scrive in una nota il sindacato USB -. L’esasperazione dei lavoratori dell’impianto tarantino ha raggiunto il limite: mentre si dirigevano a Roma per la manifestazione, infatti, hanno deciso spontaneamente di occupare l’autostrada Roma-Napoli. La gestione Morselli, per conto della multinazionale ArcelorMittal, sta portando alla chiusura degli stabilimenti, con colpevole abbandono della manutenzione e mancati investimenti che rendono gli impianti inefficienti e pericolosi per i lavoratori, come per la stessa popolazione tarantina”

