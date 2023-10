Il terminal dell'aeroporto è stato evacuato

Il terminal aeroportuale dello scalo “Costa Smeralda” di Olbia è stato evacuato per un allarme bomba. Non si conoscono ancora tutti i dettagli, ma si sa che all’interno dello scalo sono rimaste le forze dell’ordine per un allarme bomba che riguarderebbe un velivolo di Aeroitalia arrivato da Milano Linate intorno alle 15,30, attualmente nel piazzale dell’aeroporto di Olbia e con nuova partenza per Linate schedulata per le 19. La polizia aeroportuale avrebbe evacuato il terminal intorno alle 17,40 per motivi di sicurezza.

