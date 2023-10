L'uomo è stato investito in via di Portonaccio

Pattuglie del V Gruppo Prenestino della Polizia Locale sono intervenute per i rilievi di un investimento mortale avvenuto in via di Portonaccio, altezza via Latino Silvio. A perdere la vita un uomo di 78 anni, investito da un Citroen Jumper. Il conducente del furgone è stato portato all’ospedale Vannini per essere sottoposto all’alcotest ed alle analisi tossicologiche. Solo ieri si era registrata un’altra vittima in un incidente stradale, sulla Braccianese.

