Cinque i feriti, tra i quali tre minorenni

E’ di un morto e di 5 feriti gravi, tra cui 3 minorenni, il bilancio dell’incidente stradale avvenuto oggi in provincia di Roma sulla via Braccianense, all’incrocio con via Villarbasse. Nello schianto tra una Jeep Wrangler e una Lancia Y è morta la 39enne Mariangela P. e sono rimasti feriti gravemente il marito di 39 anni, i due figli (un maschio ed una femmina di 11 e 7 anni), un altro uomo di 55 anni e una ragazza di 15 anni. I rilievi sono stati effettuati dagli agenti del XV gruppo Cassia della polizia locale di Roma Capitale.

La donna morta viaggiava a bordo della Lancia Y con il marito e i due figli. Il marito, è stato trasportato in codice rosso dal 118 all’ospedale di Bracciano, mentre i due figli sono stati trasferiti in eliambulanza al policlinico Gemelli sempre in codice rosso. Nell’altro veicolo, coinvolto, viaggiavano il 55enne e la figlia 15enne, trasportati entrambi in codice rosso, dall’ Ares 118, al pronto soccorso del Sant’ Andrea. Sui conducenti sono stati disposti i test alcolemici e tossicologici. Si indaga per omicidio stradale. La donna deceduta è la 152esima vittima sulle strade di Roma e provincia dall’inizio del 2023.

