Dalla Procura di Roma chieste condanne per sessanta anni

Condanne per sessanta anni di carcere, è la richiesta della procura di Roma per assalto alla sede della Cgil, avvenuto il 9 ottobre del 2021, organizzato da alcuni gruppi “No green pass” e da Forza Nuova, durante il Governo Draghi.

Le richieste della procura

La procura ha chiesto questa mattina, davanti ai giudici della prima sezione penale del tribunale di piazzale Clodio, di condannare, il leader Giuliano Castellino alla pena di 10 anni e 6 mesi, la stessa condanna è stata sollecitata per Luigi Aronica e Roberto Fiore. Nove anni sono stati sollecitati anche per Luca Castellini, Salvatore Lubrano e Lorenzo Franceschi detto “Ciclone”. Per Pamela Testa, pubblici ministeri hanno chiesto una condanna di 9 anni e 6 mesi.

