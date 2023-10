L'attivista considerato un nome "divisivo" dopo le sue esternazioni sul conflitto israelo-palestinese

La sindaca di Brescia, Laura Castelletti, ha annullato l’invito per Patrick Zaki come “volto testimonial” del festival della Pace di Brescia in programma dal 10 al 25 novembre. Lo annuncia la prima cittadina al Giornale di Brescia, parlando dell’attivista egiziano dell’Università di Bologna incarcerato in patria e liberato qualche mese fa come un nome “divisivo” dopo le sue esternazioni sul conflitto israelo-palestinese. Si tratta del terzo invito ritirato dopo quelle del Sermig di Torino e di Fabio Fazio per la prima puntata di ‘Che tempo che fa’ sul Nove domenica prossima.

