La manifestazione "Fight far right" è partita alle 16:15

Sono almeno 300 gli studenti in corteo a Roma, partiti dall’Università La Sapienza in una manifestazione pro-palestinesi e che stanno cercando di raggiungere il raduno della destra che si tiene poco lontano.

Gli scontri con la polizia

Appena partito il corteo dalla Sapienza, gli studenti hanno cambiato la direzione del percorso sorprendendo le forze dell’ordine, e scontrandosi con i reparti della polizia dopo aver forzato un blocco. L’intenzione dei manifestanti era di avvicinarsi al raduno delle destre in via Palermo. Manganellate, spintoni e momenti di tensione: ora i manifestanti sono fermi su via dei Frentani a pochi passi dall’università.

