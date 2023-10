Tre tonnellate di droga scoperte dai carabinieri in un capannone

Un altro duro colpo alla produzione di marijuana nella piana di Gioia Tauro. I Carabinieri della provincia di Reggio Calabria, nel corso di specifici servizi di prevenzione e repressione della produzione e smercio di sostanze stupefacente nel territorio, in un capannone apparentemente dismesso nella zona industriale di San Ferdinando, hanno rinvenuto oltre 300 sacchi in plastica dal peso di circa 10 kg ciascuno contenenti cannabis. La sostanza sequestrata, una volta suddivisa in circa 600mila dosi e immessa nel mercato illegale della droga, avrebbe fruttato circa 3 milioni di euro. Sono ancora in corso ulteriori accertamenti finalizzati ad individuarne la provenienza.

