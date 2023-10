Così Alessia Pontenani: "Accertare questo escluderebbe l'ergastolo"

“Sulla capacità di intendere e di volere l’abbiamo visto, Alessia Pifferi non si rendeva conto di nulla allora”. Così Alessia Pontenani, la legale di Alessia Pifferi, all’uscita dell’udienza nella quale è stata la Corte ha accolto la richiesta di una perizia psichiatrica sulla donna accusata della morte della figlia, lasciata sola in casa per giorni senza cibo e acqua nell’estate del 2022. “Accertare questo escluderebbe l’ergastolo? Assolutamente sì, secondo me non ci sono le aggravanti, non c’è la premeditazione”, ha concluso il legale.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata