Sopralluogo del sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, presso il centro sportivo Delphinia di Caivano al termine della bonifica operata dal genio militare. Il sottosegretario ha visitato la struttura, assieme al commissario alla riqualificazione per Caivano, Fabio Ciciliano, al parroco del Parco Verde, Maurizio Patriciello, e al vescovo di Aversa, Angelo Spinillo. Al termine del sopralluogo Mantovano ha poi incontrato le associazioni del territorio per raccogliere le loro istanze. “Caivano deve essere un modello virtuoso da esportare in tutte le zone degradato del Paese” ha detto il sottosegretario Mantovano parlando alla stampa al termine dell’incontro.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata