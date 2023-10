Il ragazzo, invece, è stato ricoverato all'ospedale di Bracciano dove dovrà essere operato alla milza. I genitori della ragazza hanno autorizzato espianto organi

Due ragazzini, una di 15 e uno di 16 anni, sono stati travolti sulle strisce pedonali in via Braccianese Claudia, direzione Oriolo Romano a Roma, a Manziana. La 15enne è stata trasportata in codice rosso al Policlinico Agostino Gemelli: le sue condizioni si sono rapidamente aggravate. Il ragazzo, invece, è stato ricoverato all’ospedale di Bracciano dove dovrà essere operato alla milza. La 22enne, che ha travolto i due sulle strisce pedonali mentre era alla guida di una Citroen C1, è stata sottoposta all’alcol test, risultando negativa.

Oggi pomeriggio le condizioni della 15enne, ricoverata al policlinico Agostino Gemelli si sono aggravate tanto che i genitori hanno autorizzato l’espianto degli organi perché dichiarata in morte cerebrale. La 22enne che era alla guida della Citroen C1, che ha travolto i due è stata indagata dalla procura di Civitavecchia per omicidio stradale.

