Il ministro delle Infrastrutture: "Non è stato un problema di guardrail"

Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, esclude l’ipotesi che l’incidente dell’autobus precipitato a Mestre uccidendo 21 persone sia dovuto a problemi del guardrail, mettendo invece l’accento sul fatto che il pullman fosse elettrico. “Non è un problema di guardrail. È presto per fare commenti, ma qualcuno mi dice che le batterie elettriche prendono fuoco più velocemente di altre forme di alimentazione. In un momento in cui si dice che tutto deve essere elettrico, questo può essere uno spunto di riflessione”, ha dichiarato Salvini intervistato da Sky Tg24.

