Il dossier principale è l’aeroporto di Catania su cui il vicepremier sta lavorando per un rapido ritorno alla normalità

Il vicepremier e ministro Matteo Salvini è in costante contatto con amministratori locali e istituzioni per verificare la situazione incendi al Sud e le conseguenze del maltempo al Nord con particolare riferimento alle ripercussioni sui trasporti. Il dossier principale, a questo proposito, è l’aeroporto di Catania su cui si sta lavorando per un rapido ritorno alla normalità. Rispetto ai roghi, Salvini si è confrontato con il presidente della regione Calabria Roberto Occhiuto che sta utilizzando con successo dei droni capaci di individuare i piromani. E’ quanto si legge in una nota del Mit.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata