Le immagini da via Pietro da Cortona

I danni causati dal violento temporale che nella notte tra il 24 e il 25 luglio si è abbattuto su Milano, con vento forte e grandine, hanno coinvolto alberi, tetti, coeprture. Questa la situazione in via Pietro da Cortona, nella zona orientale della città, dove parte della copertura dei tetti dei palazzi si è staccata ed è volata in strada occupando grosse parti della carreggiata.

