Il dirigente Casinghini: "Incendio contenuto, continuiamo a lavorare"

“Questa mattina abbiamo cominciato prestissimo a lavorare e abbiamo fatto un sorvolo di controllo , di strategia alle ore 6 di stamane. Il primo lancio lo abbiamo fatto alle 6.10”. Lo ha dichiarato a LaPresse il dirigente della Protezione civile della Regione Abruzzo, Mauro Casinghini, in prima linea sul fronte del fuoco che interessa il monte Morrone. “Abbiamo lavorato con il favore della notte. Cioè con tutto ciò che la notte ci ha dato, quindi umidità, temperatura bassa e abbiamo potuto lavorare per contener e l’incendio – ha aggiunto – In questo momento l’incendio è contenuto. Stiamo lavorando a terra, ma insieme ai mezzi aerei – ha spiegato – Ci sono 2 mezzi Fire boss della Protezione civile nazionale gestiti dal Centro operativo aereo unificato (Coau) che, ovviamente, hanno una quantità d’acqua non certo come i canadair, che ha una quantità doppia rispetto al Fire boss però insomma sono affiancati dai nostri 2 elicotteri regionali che stanno lavorando dalle prime luci dell’alba di questa mattina”.

