Gianfranco Di Piero: "Impegnati 2 Fire boss, importante spiegamento di risorse umane e strumentali"

“C’è stato un importante spiegamento di risorse umane, ma anche di risorse strumentali “. Lo ha detto a LaPresse Gianfranco Di Piero, sindaco di Sulmona (L’Aquila), il cui territorio montano, monte Morrone, è interessato da un vasto incendio dal primo pomeriggio di ieri. “Al momento ci sono 2 Fire boss impegnati. In mattinata c’erano anche 2 elicotteri – ha aggiunto il primo cittadino – Ragionando in via del tutto prudenziale, possiamo dire che la situazione è meno allarmante di quella di ieri – ha concluso – Chiaramente bisognerà attendere l’evoluzione delle prossime ore e manteniamo una linea di massima cautela però devo dire che l’intervento è stato tempestivo ed efficace”.

