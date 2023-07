Strade invase dai rami, cavi elettrici spezzati, black out. Anche i trasporti a Milano pagano il conto del violentissimo nubifragio che si è abbattuto nella notte sulla città, già messa a dura prova dalla tempesta di pioggia e grandine di lunedì.

Atm, a Milano alberi caduti bloccano percorsi tram e bus

Il nubifragio ha causato gravi danni anche alla rete elettrica di Atm, Azienda Trasporti Milanesi. Diversi punti della città e alcuni depositi sono senza corrente, mentre alberi caduti e detriti sulle strade bloccano i normali percorsi delle linee. Il servizio di tram, filobus e autobus ha forti ritardi. Il servizio tram – spiegano – è al momento molto ridotto. Le metropolitane sono aperte (i treni saltano la stazione di Inganni per strada allagata).

Trenord, ancora disagi alla circolazione ferroviaria

Sono diversi i danni all’infrastruttura causati dal maltempo con disagi alla circolazione ferroviaria. Lo segnala Trenord che specifica che il servizio ferroviario sta subendo modifiche, interruzioni e ritardi a causa dei danni riportati dall’infrastruttura in diverse aree della rete lombarda. Si segnalano importanti ritardi e variazioni per i treni delle linee S7, S8, S11, Regionali per Sondrio e Bergamo e sulla rete Ferrovienord S1, S2, S3, S4, Regionali per Como Nord, Varese Nord, Novara e Erba/Asso.

