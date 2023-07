Cardeto nella morsa delle fiamme da oltre tre giorni

Un uomo di 98 anni è morta a causa di un incendio che si è sviluppato a Cardeto in provincia di Reggio Calabria. Il 98enne, secondo una prima ricostruzione, sarebbe morto a causa delle fiamme che hanno raggiunto la sua abitazione. Cardeto è da 3 giorni in balia delle fiamme, il sindaco, infatti, aveva emanato ordinanza di evacuazione dalle case. Nelle ultime ore, in Calabria gli incendi hanno colpito il catanzarese e reggino.

