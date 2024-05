Foto di archivio

Il piccolo è stato portato all'ospedale pediatrico Meyer di Firenze in codice rosso

Un bambino di quattro anni è caduto da una finestra al terzo piano di un palazzo riportando gravi ferite. È accaduto questo pomeriggio ad Arezzo, in via del Trionfo. Sul posto gli operatori sanitari del 118 che hanno disposto il trasferimento del bambino all’ospedale pediatrico Meyer di Firenze in codice rosso. Sulla dinamica sono in corso gli accertamenti da parte della polizia di Stato, con gli uomini della scientifica.

