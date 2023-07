I roghi anche nella zona dell'ospedale di Praia a Mare

Gli incendi stanno colpendo duramente anche la Calabria, molte zone della regione sono state interessate nella giornata dal fuoco. La Strada Statale 106 è chiusa a Passovecchio nella zona industriale di Crotone e un uomo di 98 anni è deceduto a causa di un incendio che si è sviluppato a Cardeto, in provincia di Reggio Calabria. Anche la provincia di Cosenza non è stata risparmiata, un vasto incendio ha interessato nel tardo pomeriggio la zona dell’ospedale di Praia a Mare, nell’Alto Tirreno cosentino, avvicinandosi alle case e minacciando persone e residenti. Alcuni cittadini si sono adoperati con mezzi di fortuna per spegnere le fiamme, che hanno interessato anche una strada principale. In queste ore sono tante le segnalazioni al 112 e gli interventi dei vigili del fuoco, l’emergenza incendi in Calabria comincia a farsi sentire.

