Decine i roghi in tutto il Paese

La Romania ha inviato in Grecia un convoglio composto da 52 vigili del fuoco e diversi mezzi antincendio per far fronte all’emergenza roghi che nelle ultime settimane sta colpendo il Paese. Il gruppo si unirà ai colleghi slovacchi anche loro arrivati a dar manforte a quelli greci. Nella sola giornata di domenica sono stati 82 i roghi contro cui hanno dovuto combattere i pompieri.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata