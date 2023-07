Tanti applausi per il ricercatore che ha tenuto un breve discorso in piazza Maggiore

Patrick Zaki in piazza Maggiore ringrazia Bologna e tutti quelli che hanno sempre creduto in lui. “Questo posto vuol dire tanto per me. Sono felice ed emozionato. Voglio esprimere la mia gratitudine a tutte le persone che sono qui. Siete la vera ragione della mia libertà“, ha detto il ricercatore rientrato domenica pomeriggio in Italia.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata