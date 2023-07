Così il ricercatore egiziano in conferenza stampa: "Bella sensazione essere qui"

“Questo è un sogno che si avvera dopo tutti questi anni. Penso non ci siano parole in nessuna lingua per descrivere come mi sento”. Lo ha detto Patrick Zaki in italiano durante l’incontro con la stampa al rettorato dell’Università di Bologna. “E’ una bella sensazione essere di nuovo nell’università e in città”, ha aggiunto.

