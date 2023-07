Foto dall'archivio

A fare la scoperta il padre: i due presentavano ferite d'arma da fuoco

Tragedia familiare ieri sera a San Massimo, nella periferia est di Verona. Due fratelli di 24 e 28 anni, Edoardo e Patrizio Baltieri, sono stati trovati senza vita in casa, in via Brigata Piemonte 8. I corpi presentavano ferite d’arma da fuoco. A trovare i due ragazzi è stato il padre rincasando. Accanto al fratello maggiore è stata rinvenuta una pistola detenuta legalmente dalla famiglia.

Sulla vicenda indaga la Polizia di Stato, con la Squadra Mobile di Verona. Sul posto la Polizia Scientifica ha effettuato i rilievi. L’ipotesi più probabile è quella dell’omicidio-suicidio.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata