I carabinieri giunti sul posto hanno avviato i rilievi, mentre i vigili del fuoco hanno provveduto a interdire l'area

Un uomo è morto dopo essere stato accoltellato oggi pomeriggio a Padova. E’ accaduto in via Dorighello, nella periferia est della città. Una seconda persona è rimasta ferita ed è stata trasportata d’urgenza in ospedale. I carabinieri giunti sul posto hanno avviato i rilievi, mentre i vigili del fuoco hanno provveduto a interdire l’area.

Da una prima ricostruzione sembra che all’origine della vicenda vi sia stata una lite che pare abbia coinvolto una terza persona.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata