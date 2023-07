La Guardia di Finanza ha fermato 15 persone: due ucraini, otto turchi e cinque azeri

La Guardia di Finanza di Palermo ha arrestato l’equipaggio della nave ‘Plutus‘ che trasportava 5,3 tonnellate di cocaina. Le dosi di stupefacenti sono state recuperate al largo delle coste siciliane nella notte del 19 luglio: si tratta del più importante sequestro di cocaina mai realizzato sull’intero territorio nazionale. Le persone tratte in arresto sono 15: due cittadini ucraini – tra i quali il comandante della nave – otto turchi e cinque di nazionalità azera. Le attività investigative hanno documentato come la nave ‘Plutus‘, battente bandiera di Palau, in navigazione nel canale di Sicilia in acque internazionali, avesse gettato in mare un ingente carico di cocaina in attesa che venisse recuperato dal peschereccio ‘Ferdinando D’Aragona‘, poi fermato dalle forze dell’ordine.

