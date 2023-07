Nel corso del blitz, al largo delle coste siciliane, sono state arrestate cinque persone. Confiscate 5,3 tonnellate di droga

Le autorità italiane hanno confiscato 5,3 tonnellate di cocaina. È successo il 19 luglio scorso al largo della costa meridionale della Sicilia. Numerosi pacchi di stupefacenti sarebbero stati buttati in mare dal ponte di una nave per essere raccolti da un peschereccio in attesa. Quest’ultimo è stato fermato, condotto al porto di Palermo e sequestrato dalla polizia di frontiera che al suo interno ha trovato grandi quantità di cocaina per un valore totale di 850 milioni di euro. Nel corso del blitz sono state arrestate cinque persone.

