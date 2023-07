Il ricercatore liberato dopo la grazie del presidente egiziano al-Sisi

Patrick Zaki è pronto a tornare in Italia. Dopo aver ottenuto la grazia dal presidente egiziano al-Sisi, il ricercatore rientrerà in Italia con un volo di linea domenica 23 luglio. “Domenica sarò a Bologna. Dopo tanto tempo, per tre anni. Stavo aspettando questo momento, quindi sono davvero entusiasta di essere di nuovo lì. Rimarrò solo per due settimane”, ha dichiarato Zaki, intervistato dall’Associated Press, aggiungendo: “Tornerò di nuovo in Egitto perché ho il mio matrimonio il prossimo settembre, quindi tornerò per stare in Egitto per preparare alcune cose per questo grande evento per me. E dopo il matrimonio tornerò per proseguire la mia carriera accademica, ancora a Bologna, per il dottorato”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata