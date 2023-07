Aperto un fascicolo per omicidio colposo

Un fascicolo per omicidio colposo è stato aperto in procura a Roma dopo l’esposto presentato dalla famiglia di Andrea Purgatori, il giornalista deceduto ieri mattina. Nell’atto depositato in Procura a Roma, finito sul tavolo dei dei magistrati Sergio Colaiocco e Giorgio Oran, i familiari chiedono “che venga accertata la correttezza della diagnosi refertata in una nota clinica romana e la conseguente necessità delle pesanti terapie a lui prescritte, e se, a causa dei medesimi eventuali errori diagnostici, siano state omesse le cure effettivamente necessarie”. La Procura ha delegato per l’inchiesta i Carabinieri del Nas del Colonnello Alessandro Amadei. All’autopsia che verrà effettuata nei prossimi giorni, parteciperanno anche medici legali nominati, come periti, dalla famiglia.

