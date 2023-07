Blitz della Guardia di Finanza in un mercato

Blitz anticontraffazione della Guardia di Finanza di Chieti, con il sequestro di diverse centinaia di capi d’abbigliamento contraffatti, con segni distintivi di noti brand del mondo della moda. Le Fiamme Gialle teatine hanno scoperto un uomo che, con diversi borsoni al seguito, ha occupato uno spazio pubblico per vendere gli articoli falsificati, durante lo svolgimento del mercato settimanale a Chieti Scalo. Alla vista dei finanzieri, l’uomo ha abbandonato in tutta fretta gli imballaggi e, confondondosi tra la folla del mercato, ha fatto perdere le sue tracce.

Per non mettere a repentaglio l’incolumità dei passanti e dei turisti, i militari hanno proceduto al recupero della merce contraffatta sequestrata assieme a un cellulare trovato nell’area in cui sono stati esposti i prodotti con marchi falsificati. Le indagini delle Fiamme Gialle sono tese all’identificazione dell’uomo, resa possibile anche grazie allo smartphone recuperato dai militari. Ricostruendo la filiera del falso, gli investigatori punteranno a individuare eventuali centri di stoccaggio presenti sul territorio provinciale.

